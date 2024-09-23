Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, kazdıkları su kuyusundaki metan gazı nedeniyle zehirlenen bir baba ve iki oğlu hastaneye kaldırıldı. Eşen köyünde meydana gelen olayda, Sait Ü. (35) isimli genç, kazdığı su kuyusunun dengesiz zemininde düşerek 13 metrelik kuyunun içine düştü.

Oğlunu kurtarmak amacıyla kuyunun içine inen baba Dursun (51) ve diğer oğlu Fatih Ü. (30), uzun süre kendilerinden haber alınamayınca yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Kurtarma çalışmaları ve hastaneye sevk süreci

Ekiplerin titiz çalışmaları sonucu bilinçleri kapalı halde kuyudan çıkarılan baba ve iki oğlu, metan gazından zehirlendikleri tespit edilerek 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede yapılan ilk müdahalelerin ardından, sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilen baba ve oğulları, daha ileri tedavi için Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.