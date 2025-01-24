Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Kapaklı Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan bir depoda sahte temizlik ürünleri üretildiğini tespit etti. 23 Ocak 2025 tarihinde Y.E.S. isimli şahsa ait depoya düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan sahte ürünler ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler

Operasyonda ele geçirilen ürünler arasında şunlar yer aldı:

25 bin litre sıvı deterjan

11 bin 201 adet boş sıvı deterjan bidonu

3 bin 174 dolu sıvı deterjan bidonu

51 adet sıvı deterjan etiketi

114 kilogram toz kahve

1.884 adet dolu kahve paketi

Bin 200 adet boş kahve paketi

600 adet boş şampuan bidonu

9 dolu şampuan şişesi

Tanınmış markalara ait 13 rulo etiket

4 bin plastik kapak ve bin 625 boş ambalaj kartonu

Ele geçirilen malzemelerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 11 milyon TL olduğu açıklandı. Depo sahibi Y.E.S. gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Ele geçirilen sahte ürünlerin tanınmış markaların adını kullanarak piyasaya sürülmeye çalışıldığı belirlendi.