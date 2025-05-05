Bayraklı Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Hıdırellez Festivali, Doğançay Mahallesi'nde iki gün boyunca coşkulu etkinliklerle kutlandı. Binlerce vatandaşın katıldığı festival, kortej yürüyüşünden sahne gösterilerine kadar birçok etkinlikle renkli görüntülere sahne oldu. Belediye Başkanı İrfan Önal, Hıdırellez'in bereket ve umut getirmesini temenni etti.

Doğançay'da renkli başlangıç

Festivalin ilk günü, çiçek temalı kortej yürüyüşüyle başladı. Rengarenk kıyafetleriyle dikkat çeken kortej, bando eşliğinde Doğançay meydanında yürüyüş gerçekleştirdi. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, eşi Gökçe Pişkin Önal ile birlikte korteje katıldı. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Önal, stantları tek tek gezerek katılımcılarla yakından ilgilendi.

El emeği ürünlere yoğun ilgi

Yöresel lezzetler ve el emeği takı, aksesuar gibi ürünlerin sergilendiği stantlar, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Kadın üreticilerin tezgahları, festivalin öne çıkan noktalarından biri oldu.

Sahne gösterileri ve yarışmalarla dolu dolu bir gün

Gün boyu süren dans gösterileri, müzik dinletileri ve sahne şovlarının yanı sıra, çuval yarışı, halat çekme, survivor parkuru, basketbol ve penaltı atışları gibi etkinlikler her yaştan vatandaşı bir araya getirdi. Çocuklara özel yüz boyama, karikatür atölyesi ve tohum topu çalışmaları ise miniklere keyifli anlar yaşattı.

Erkan Demir'le türkü ziyafeti

Festivalin ilk gününde sahneye çıkan Türk halk müziği sanatçısı Erkan Demir, sevilen türküleriyle izleyicilere unutulmaz bir konser verdi. Katılımcılar türkülere hep bir ağızdan eşlik etti.

Sabahat Akkiraz ve Hüseyin Uğurlu finalde coşturdu

İkinci günün finalinde Türk halk müziğinin usta isimleri Sabahat Akkiraz ve Hüseyin Uğurlu sahne aldı. Akkiraz'ın seslendirdiği türkülere meydanı dolduran binlerce kişi eşlik ederken, sahne önünde halaylar çekildi. Festivalin coşkusu doruğa ulaştı.

Başkan Önal: "Hep birlikte baharın umudunu yaşadık"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, festivalle ilgili yaptığı açıklamada, "Adaylık sürecimde bu festivalin iki gün yapılması sözü vermiştim. Bu yıl büyük bir katılımla bunu gerçekleştirdik. Yalnızca Bayraklı'dan değil, çevre ilçelerden de yoğun katılım oldu. Hıdırellez vesilesiyle sadece baharı değil, adalet ve cumhuriyet değerlerine olan bağlılığı da hep birlikte kutladık. Diliyorum ki bu coşku tüm Türkiye'ye umut olur" dedi.