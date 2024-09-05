Bayraklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan parkların bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Ahmet Taner Kışlalı, Metin Oktay, Zeki Müren ve Hasan Tahsin parklarında temizlikten oyun ekipmanlarının yenilenmesine kadar geniş çaplı yenileme işlemleri yapıldı.

Yenileme çalışmaları dört bir yanda

Bayraklı Belediyesi, ilçenin farklı mahallelerinde yer alan parklarda kapsamlı çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyor. Osmangazi Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Parkı, Hasan Tahsin Parkı, Manavkuyu Mahallesi Metin Oktay Parkı ve Mansuroğlu Mahallesi Zeki Müren Parkı'nda yapılan yenileme çalışmalarıyla parklar, daha güvenli ve modern hale getirildi. Parklardaki futbol, basketbol ve voleybol sahalarının fileleri yenilendi, sahaların zeminleri İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle kauçuk zeminle kaplandı. Ayrıca, bozulan tel örgüler onarıldı ve park donanımları titizlikle elden geçirildi.

Modern ve güvenli alanlar için çalışmalar devam ediyor

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, yapılan çalışmalar hakkında, "Bayraklımızın her köşesinde vatandaşlarımızın rahatça vakit geçirebileceği, çocuklarımızın güvenle oyun oynayabileceği alanlar oluşturmak için çalışıyoruz. Parklarımızda gerçekleştirdiğimiz yenileme çalışmalarıyla, spor ve oyun alanlarını modernize ediyor ve yeşil alanlarımızı koruyoruz. Amacımız, daha yeşil, daha güvenli ve daha modern bir Bayraklı oluşturmak. Bu kapsamda çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı. Vatandaşlar, Bayraklı Belediyesi'nin parkları daha güzel ve kullanışlı hale getirme çabalarını memnuniyetle karşıladı.