Önce tehdit, sonra saldırı

Bağlar ilçesindeki kuaförde çalışan G.E. ve kızı Ş.E., iş yerinde M.A. ve karısı R.K. tarafından tehdit edildikten bir gün sonra, M.A. tarafından sokakta darbedildi.

Şiddet cep telefonu kamerasında

M.A., anne G.E.’nin elindeki fırçayı alarak, hem anneye hem kızına vurdu. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Şikayetçi oldular

Saldırıya uğrayan anne ve kızı, olay sonrası M.A. ve eşi R.K. hakkında şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.