Önce tehdit, sonra saldırı

Bağlar ilçesindeki kuaförde çalışan G.E. ve kızı Ş.E., iş yerinde M.A. ve karısı R.K. tarafından tehdit edildikten bir gün sonra, M.A. tarafından sokakta darbedildi.

Eski nişanlısı tarafından silahlı saldırıya uğrayan Elif, iki bacağından da oldu! Eski nişanlısı tarafından silahlı saldırıya uğrayan Elif, iki bacağından da oldu!

Ekran Resmi 2024 09 05 11.13.22-1

Şiddet cep telefonu kamerasında

M.A., anne G.E.’nin elindeki fırçayı alarak, hem anneye hem kızına vurdu. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ekran Resmi 2024 09 05 11.13.14-1

Şikayetçi oldular

Saldırıya uğrayan anne ve kızı, olay sonrası M.A. ve eşi R.K. hakkında şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ekran Resmi 2024 09 05 11.13.27-1

Ekran Resmi 2024 09 05 11.13.38-1

Editör: Sezin Türkyılmaz