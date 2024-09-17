Türkiye'nin savunma sanayii alanında önemli bir adım daha atıldı. Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Aselsan tarafından geliştirilen milli TOLUN IIR güdümlü mühimmatı ile gerçekleştirdiği testte hedefini tam isabetle vurdu. Bu başarılı test, Türkiye'nin milli savunma teknolojilerinde geldiği noktayı bir kez daha gösterdi.

Yerli mühimmat TOLUN IIR ile başarı testi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan Bayraktar AKINCI, 3 adet TOLUN IIR mühimmatı ile Konya'daki Karapınar Atış Test ve Değerlendirme Merkezi'ne yöneldi. 22 bin feet irtifadan ateşlenen TOLUN IIR, 20 kilometreden hedef zırhlı personel taşıyıcıyı (ZPT) tam isabetle vurarak başarısını kanıtladı.

Yeni akıllı milli mühimmat

ASELSAN tarafından geliştirilen TOLUN IIR, 80 kilometre menzil kapasitesine sahip ve çift yönlü veri bağı ile görüntü aktarımı sağlıyor. Bu özellik, mühimmatın son ana kadar hedefe etkili bir şekilde kilitlenmesini mümkün kılıyor. Bayraktar AKINCI’nın entegrasyonu ile yerli mühimmatların etkinliği ve doğruluğu artırılmış oldu.

Bayraktar AKINCI TİHA'nın milli mühimmatlarla başarıları

Bayraktar AKINCI, şimdiye kadar milli mühimmatların entegrasyonunda birçok başarıya imza attı. MAM-L, MAM-T, TOLUN IIR gibi çeşitli mühimmatlarla gerçekleştirilen testlerde hedefler tam isabetle vuruldu. Bu başarılar, milli TİHA'nın etkinliğini ve caydırıcılığını sürekli artırıyor.

ASELFLIR-500 ile nokta atış

Daha önce 22 Şubat'ta gerçekleştirilen testte, Bayraktar AKINCI, ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif ve Hedefleme Sistemi'ni kullanarak deniz üstündeki Albatros İDA’yı başarıyla imha etmişti. Bu test, AKINCI'nın hassas hedefleme yeteneklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bayraktar AKINCI'nın ihracat başarıları

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI, 70 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı. 2023 yılında 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Baykar, savunma ve havacılık sektöründe ihracat lideri olarak dikkat çekiyor. Bayraktar TB2 ve AKINCI TİHA için toplam 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

Gelecek vizyonu

Baykar, tüm projelerini öz kaynakları ile yürütüyor ve elde ettiği gelirin büyük kısmını ihracattan sağlıyor. 2023'te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın üçte birini tek başına gerçekleştiren Baykar, savunma sanayii alanındaki liderliğini sürdürüyor.