Ordu'nun Ünye ilçesinde, Türk-Japon Dostluğu ve Ertuğrul Fırkateyni Şehitleri Derneği tarafından düzenlenen anma töreninde, 134 yıl önce fırtınaya yakalanarak batan Ertuğrul Fırkateyni'nde şehit olan 550 denizci anıldı. Tören, tarihi olayın hatırlanması ve Türk-Japon dostluğunun pekiştirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Şehitlerin anısına saygı duruşu ve çelenk sunma

Tören, Türk-Japon Dostluğu ve Ertuğrul Fırkateyni Şehitleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Sait Kapıcıoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin anıta çelenk sunmasıyla başladı. Şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunulmasının ardından, Türk ve Japon milli marşları çalındı. Bu anma töreni, hem Türk hem de Japon halkı için büyük bir öneme sahip.

Dernek başkanından duygusal açıklamalar

Prof. Dr. Sait Kapıcıoğlu, törende yaptığı konuşmada, “Ertuğrul şehitleri törenine son kez katıldığımı ifade etmeliyim. Bu anıtı kurduk ve yaşatılmasını size bırakıyoruz. Bu anıt, sadece Ünyeli şehitleri değil, tüm Karadenizli ve ülkedeki Ertuğrul gazi ve şehitlerini temsil eden Türkiye'nin tek, Ünye'nin ise biricik uluslararası anıtıdır” dedi. Kapıcıoğlu, coşkulu törenlerin düzenlenmesinin zorlaştığını ve bilimsel çalışmalarının dünya tıp literatüründe ebediyen kalacağını belirtti.

Yerel yetkililerden destek ve teşekkür

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Sait Kapıcıoğlu'nun projeye olan katkılarına değinerek, “Bu proje, Türk-Japon dostluğunu somut bir şekilde ortaya çıkaracak ve tarihi boyutlarını ele alacağız. Oradaki konuyu Sait hocamızla görüşeceğiz” dedi. Ünye Kaymakamı Ayhan Işık ise, anıtın Türkiye'de yapılan ilk ve tek anıt olduğunu vurguladı ve Türk-Japon dostluğuna katkıda bulunan Kuşimoto köylülerinin gayretlerini hatırlattı.

Geleceğe dair umut ve veda

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, tüm şehitleri rahmetle andı ve “Sait hocamızın anıtın ve çevresinin oluşumunda çok ciddi katkıları vardır. Gelecek programlarda da hocamızla birlikte olacağız. Gençlerin de bu işi taşıyacaklarına inanıyorum” dedi. Tören, Türk-Japon Dostluğu ve Ertuğrul Fırkateyni Şehitleri Derneği tarafından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'ya yüksek hizmet beratlarının verilmesiyle sona erdi.

Sonuç ve açılışlar

Anma töreni, Haysiyet Anıtı, Hümanizm Anıtı, A. Mert Kapıcıoğlu Anıtı gibi geçitli eserlerin açılmasıyla tamamlandı. Bu anıtlar, Ertuğrul Fırkateyni'nde şehit olan denizcilerin anısını yaşatmaya devam edecek ve Türk-Japon dostluğunu temsil edecek.