Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, kısa pistli bir gemiden iniş kalkış yaparak havacılık tarihine imza attıktan sonra, mühimmat entegrasyon testlerini başarıyla tamamladı. 17 Ocak’ta Edirne’nin Keşan ilçesindeki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan Bayraktar TB3, Roketsan tarafından üretilen MAM-T mühimmatları ile test uçuşu gerçekleştirdi.

Başarılı atış testi

Hava testlerinin devam ettiği Bayraktar TB3, havada seyir halindeyken Aselsan’ın geliştirdiği ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi ile ilk atışını yaptı. Atış, hedefi tam isabetle vurmasıyla büyük başarı gösterdi. Bu başarılı test, Bayraktar TB3’ün silahlandırılmasındaki önemli bir adımı işaret ediyor.

Bayraktar TB3, daha önce TCG Anadolu gemisinde kısa pistten kalkış ve iniş testlerini başarıyla tamamlamış, dünyada bir ilke imza atmıştı. Gemide yapılan testlerin ardından mühimmat entegrasyon testlerine geçilmesi, SİHA’nın operasyonel kabiliyetini daha da artırıyor.

Yüksek irtifa testlerinde de başarı

Bayraktar TB3, Baykar tarafından geliştirilen PD-170 yerli motoru ile 36.310 feet irtifaya çıkarak yüksek irtifa testlerini de başarıyla tamamladı. Bu başarı, SİHA'nın sadece gemilerde değil, aynı zamanda zorlu hava koşullarında da etkin bir şekilde görev alabileceğini gösteriyor.

Baykar, tüm projelerini öz kaynaklarıyla yürüterek, 2023 yılında 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi ve savunma sanayinde global bir lider haline geldi. Bayraktar TB3, başta Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI olmak üzere, dünya çapında 35 ülkeye ihraç edilmek üzere sözleşmeler imzaladı.