Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılında uyguladıkları istihdam teşvikleriyle 2 milyon iş yeri ve 13 milyon sigortalıya destek sağlandığını açıkladı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye'de istihdamı artırmak için hayata geçirilen çeşitli destek programlarının detaylarını paylaştı. 2024 yılında uygulanan 15 farklı istihdam teşviki ile Türkiye genelindeki 2 milyon iş yerine 13 milyon sigortalı için destek sağlandığını belirten Bakan Işıkhan, bu desteklerin iş gücü piyasasında önemli etkiler yaratacağına dikkat çekti.

Kadınlar, gençler ve engelliler için özel destekler

Bakan Işıkhan, dezavantajlı grupların istihdamına yönelik özel önlemler alındığını vurguladı. Kadınlar, gençler ve engelliler gibi grupların iş gücüne katılımını artırmaya yönelik uygulamaların güçlendirildiğini belirten Işıkhan, bu kesimlere sağlanan teşviklerin daha fazla istihdam yaratılmasını sağladığını ifade etti.

İstihdam desteklerinin bölgesel gelişmeye katkısı

Bakan Işıkhan, sağlanan istihdam desteklerinin sadece ekonomik büyümeyi desteklemekle kalmadığını, aynı zamanda bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına da katkı sağladığını bildirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, ülke genelindeki iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin güçlendirildiğini de belirtti.

Üretim ve istihdam güçleniyor

Vedat Işıkhan, mesajında ayrıca "İstihdam ve üretimle güçlenen Türkiye için çalışıyoruz" ifadesine yer vererek, uygulanan istihdam teşviklerinin Türkiye'nin üretim kapasitesine katkı sunduğunu ve iş gücü piyasasını daha sağlıklı hale getirdiğini belirtti.