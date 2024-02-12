Öğrenci ve öğretmenlerin alkışlarıyla karşılanan Akartürk, okulda, kendisi için hazırlanan 83. yaş günü pastasını kesti. Daha sonra okulun halk oyunları ekibinin zeybek gösterisi sundu. Sanatçı Akartürk, öğrencilerin halk oyununa eşlik etti. Konferans salonunda öğrencilerle buluşan Akartürk, konuşmasında, sanat hayatına Ödemiş'te başladığını hatırlattı. İlk konserini Ödemiş Birgi'de verdiğini dile getiren Akartürk, "Babamın elinden tutup onunla Ödemiş Musiki Cemiyeti'ne gidip geliyordum. İzmir Radyosunun açtığı sınavı kazarak 17 yaşında TRT'ye girdim. Orada müzik hocamdan sadece müzik değil birçok şey öğrendim. Dünyaya tekrar gelsem yine türkücü Bedia Akartürk olarak gelmek isterdim." diye konuştu. Öğrencilerin sorularını da cevaplandıran Akartürk, söyleşinin ardından sevilen türkülerini seslendirdi. Programın sonunda Akartürk'e plaket ve çiçek verildi.