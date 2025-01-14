Türk televizyonunun önemli isimlerinden biri olan Bedia Ener, özellikle Yaprak Dökümü dizisindeki "Neyyir Hanım" rolüyle hafızalarda yer etti. 70 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu, ardında birçok hatıra ve bilinmeyen yön bıraktı. Ener’in vefatının ardından ise, sanatçının son yıllarında gerçekleştirdiği faaliyetler ve özel yaşamıyla ilgili şaşırtıcı bilgiler ortaya çıktı.

Karavan hayatını sevdiği eşiyle 26 yıl geçirdi

Bedia Ener, son yıllarını eşi Çetin Öztep ile birlikte Bodrum’da, karavanında geçirmeyi tercih ediyordu. Çift, 26 yıldır karavan hayatını sürdürüyordu ve bu yaşam tarzı onların vazgeçilmezi haline gelmişti. Ener, yılda büyük bir kısmını Bodrum’da geçirdiği bu karavanla keyifli anlar yaşadı. Ayrıca, 67 yaşındaki Ener’in eşiyle tanıştıktan yalnızca 11 gün sonra evlendiği ortaya çıktı.

Dublaj sanatında 52 yıl geçirdi

Bedia Ener’in sanat hayatındaki önemli bir diğer alan da dublajdı. 52 yıl boyunca dublaj sanatçısı olarak çalışan Ener, evinde ve karavanında küçük bir stüdyo kurarak bu alandaki çalışmalarına devam etti. Kendisinin en çok kötü karakterleri canlandırmayı sevdiği de biliniyor. Hem dublaj hem de oyunculuk kariyerinde iz bırakan Ener, çocukluk döneminden itibaren annesiyle birlikte sahneye çıkmıştı.

Oğlu sörf antrenörlüğü yapıyor

Bedia Ener’in, annesinin adını verdiği bir oğlu olduğu da yapılan açıklamalarla gündeme geldi. Ener’in oğlu şimdilerde sörf antrenörlüğü yapıyor ve annesinin izinden gitmeyip farklı bir kariyer yolunda ilerliyor.

Son yıllarında gençlere yönelik eğitimler verdi

Bedia Ener, son yıllarında Ankara’da yaşamış ve burada oyunculuk dersleri vererek genç yeteneklerin yetişmesine katkıda bulunmuştu. Ayrıca, çocuk masallarına olan ilgisi nedeniyle bu alanda seslendirmeler de yapıyordu.