Kızıltepe Belediyesi’nin veterinerleri ve sağlık teknikerleri, sahipsiz kalan yavru köpeklerin aşılarını yaptıktan sonra sütle besledi. Şehmu EDİS / MARDİN (İGFA) - Kızıltepe Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün veterinerleri ve sağlık teknikerleri, sokak hayvanlarının rahat yaşamalarını korunmalarını sağlamak için yoğun mesai harcıyor. Belediye veteriner ve sağlık teknikerleri, ilçe genelinde bulunan sokak hayvanlarının aşıları başta olmak üzere tedavi ve beslenmelerini sağlıyor. Belediye veterinerleri ve sağlık teknikerleri, sokak hayvanlarını aç bırakmamak için anneleri olmayan 6 yavru köpeğin bakımını yaptıktan sonra sütle besledi.

Belediye veterinerleri ve sağlık teknikerlerinin kendi elleriyle yavru köpekleri beklemesi takdir topladı.