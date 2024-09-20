CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mayıs 2023 seçimleri öncesi imzalanan biri gizli iki protokol nedeniyle yeniden karşı karşıya geldi. Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında, imzalanan protokollerin MİT’in Zafer Partisi’ne verildiği iddialarını "yok böyle bir şey" diyerek yalanladı.

Sosyal medyada paylaştı

Buna karşılık, Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasını sosyal medya üzerinden eleştirdi ve altında iki ismin imzası bulunan protokol metinlerini paylaştı. Özdağ, paylaşımına “inanılır gibi değil. Kılıçdaroğlu’nun inkar ettiği protokoller” notunu ekledi.

Programda protokol metinleri ekranda okununca, Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, protokollerin geçerlilik kazanması için 6'lı masa tarafından kabul edilmesi gerektiğini belirtti ve “Orada MİT denmiyor, güvenlik bürokrasisi deniyor” diyerek savunmasını yineledi.