ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Ruşen Kömürcü, 5G'ye uyumlu baz istasyonlarının üretiminde hazırlık aşamasında olduklarını belirtti. Türkiye'nin yerli ve milli baz istasyonu üreticisi ULAK Haberleşme, bu süreci Türkiye’nin nihai takvimine uygun şekilde ilerleterek, operatörlere hizmet sunmaya odaklanıyor. Kömürcü, "Türkiye'nin takvimine göre 5G hazırlıklarımız devam ediyor" dedi.

ULAK Haberleşme, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen İGEF'24 İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı'nda ürünlerini sergiledi. Kömürcü, 2017'den bu yana milli baz istasyonu üretimi yaptıklarını hatırlatarak, 4,5G'de ürettikleri baz istasyonlarıyla Türkiye genelinde 3 bini aşkın noktada hizmet verdiklerini vurguladı.

Milli 5G’ye İlk Adım: Üretim Hazırlıkları Sürüyor

Kömürcü, 5G'ye yönelik çalışmaların başladığını ve baz istasyonlarına ilişkin testlerin tamamlandığını açıkladı. Bu süreçte özellikle Türkiye’nin ihtiyaçları doğrultusunda yerli çözümler sunulacak. ULAK’ın, milli iletişim altyapısına katkı sunarak Türkiye’nin teknoloji hamlesine önemli bir ivme kazandırması hedefleniyor.

Acil Durumlarda Kesintisiz İletişim

Kömürcü, fuarda sergilenen UYGAR podu hakkında da bilgi verdi. Bu yeni teknolojinin, altyapısı olmayan ya da doğal afet yaşanan bölgelerde iletişimi sağlamaya yönelik olduğunu belirtti. Özellikle ANKA İnsansız Hava Aracı ile kullanılacak UYGAR'ın, 21 bin feet yükseklikten geniş alanlarda 20 saat boyunca cep telefonu iletişimini sağlayacağına dikkat çekti. ULAK’ın bu çözümü, acil durumlarda kritik iletişim ihtiyaçlarını karşılayacak.