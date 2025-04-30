Döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki oynaklık ile uygulanan ÖTV artışları, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. 30 Nisan 2025 Çarşamba günü itibarıyla Türkiye’nin üç büyük kentinde benzin, motorin ve LPG fiyatları yeniden güncellendi.

İstanbul’da benzin ve motorin 45 lirayı aştı

İstanbul'da motorin ve benzin fiyatları Avrupa ve Anadolu yakasında küçük farklarla satılıyor. Avrupa yakasında benzinin litresi 45,15 TL, motorin ise 45,36 TL'den satılırken, Anadolu yakasında benzin 45,00 TL, motorin ise 45,24 TL seviyelerinde.

LPG fiyatları da İstanbul'da 27 TL bandında seyrederken; Avrupa yakasında litre fiyatı 27,39 TL, Anadolu yakasında ise 26,79 TL olarak belirlendi.

Başkentte motorin 46 lirayı geçti

Ankara’da da akaryakıt fiyatlarında yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Başkentte benzinin litre fiyatı 45,75 TL olurken, motorin 46,17 TL’ye yükseldi. LPG ise 27,29 TL'den satılıyor.

İzmir’de en yüksek motorin fiyatı görüldü

İzmir’de ise fiyatlar diğer büyük şehirlerin üzerine çıkmış durumda. Benzin 46,11 TL, motorin 46,51 TL, LPG ise 27,24 TL seviyesinden satılıyor. Bu rakamlar, İzmir’i motorin açısından en yüksek fiyatın görüldüğü il konumuna taşıyor.

Zam ve i̇ndirim sinyalleri sürüyor

Uzmanlar, döviz kurundaki dalgalanmalar ve uluslararası enerji piyasalarındaki gelişmeler doğrultusunda, akaryakıt fiyatlarında önümüzdeki günlerde yeni zam ya da indirim ihtimalinin gündemde olabileceğini belirtiyor. Sık değişen fiyatlar nedeniyle sürücüler, pompaya gitmeden önce fiyatları kontrol etmeye devam ediyor.