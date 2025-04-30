Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü, 4 ay içinde 3 bin şüpheliyi yakaladı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1008 kişi cezaevine gönderildi.
İzmir’in Konak ilçesinde son dört ayda yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 3 bin şüpheli gözaltına alındı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1008 kişi ise cezaevine gönderildi. Operasyonlar Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.
Polis, suçla mücadelede hız kesmedi
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri; kasten öldürme, yağma, yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu, terör, kaçakçılık ve ruhsatsız silah bulundurma gibi çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi. Suç türlerine göre gözaltına alınan kişi sayıları şöyle açıklandı:
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Kasten öldürme: 12
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Yağma: 47
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Yaralama: 418
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Hırsızlık: 340
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Dolandırıcılık: 1.057
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Uyuşturucu ticareti: 61
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Terör suçları: 5
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Kaçakçılık: 84
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Ruhsatsız silah: 76
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Diğer suçlar: 900
1008 hükümlü doğrudan cezaevine gönderildi
Yapılan denetimlerde, mahkemelerce haklarında kesinleşmiş hapis cezası verilen 1008 hükümlü de tespit edilerek adli makamlara teslim edildi. Konak Emniyeti, suçla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.