Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü, 4 ay içinde 3 bin şüpheliyi yakaladı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1008 kişi cezaevine gönderildi.

İzmir’in Konak ilçesinde son dört ayda yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 3 bin şüpheli gözaltına alındı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1008 kişi ise cezaevine gönderildi. Operasyonlar Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Polis, suçla mücadelede hız kesmedi

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri; kasten öldürme, yağma, yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu, terör, kaçakçılık ve ruhsatsız silah bulundurma gibi çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi. Suç türlerine göre gözaltına alınan kişi sayıları şöyle açıklandı:

Kasten öldürme: 12

Yağma: 47 30 yıl hapisle aranan zanlı İzmir'de yakalandı

Yaralama: 418

Hırsızlık: 340

Dolandırıcılık: 1.057

Uyuşturucu ticareti: 61

Terör suçları: 5

Kaçakçılık: 84

Ruhsatsız silah: 76

Diğer suçlar: 900

1008 hükümlü doğrudan cezaevine gönderildi

Yapılan denetimlerde, mahkemelerce haklarında kesinleşmiş hapis cezası verilen 1008 hükümlü de tespit edilerek adli makamlara teslim edildi. Konak Emniyeti, suçla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.