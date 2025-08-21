Bergama Ticaret Odası, kuruluşunun 100. yılı kapsamında Ankara’da Anıtkabir’i ziyaret etti. Yönetim Kurulu, Meclis, Meslek Komitesi ve Disiplin Kurulu üyelerinden oluşan heyet, Mozole’ye çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Ziyaret, hem Cumhuriyetimizin kurucusuna bağlılığın göstergesi hem de odanın 100 yıllık köklü geçmişinin bir kutlaması oldu.

Başkan Lütfi Kolat mesaj verdi

Bergama Ticaret Odası Başkanı Lütfi Kolat, Anıtkabir Özel Anı Defteri’ne şu ifadeleri yazdı: “Kurtuluş Savaşı’mızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin Kurucusu büyük Atatürk, Bergama Ticaret Odası olarak, şehrimizin ve bölgemizin ekonomik ve sosyal gelişimine 100 yıldır öncülük etmenin gururunu yaşıyoruz. Bu köklü geçmişimiz, bizlere sadece bir miras değil, aynı zamanda gelecek nesillere daha güçlü ve refah dolu bir Türkiye bırakma sorumluluğu yüklüyor.”

Cumhuriyet değerlerine bağlılık vurgulandı

Ziyaret sırasında odanın üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusuna olan bağlılıklarını gösterirken, aynı zamanda Bergama Ticaret Odası’nın ekonomik ve sosyal alandaki katkılarını vurguladı. Cumhuriyetin 102. yılına girerken bu anlamlı ziyaret, hem tarih bilincini hem de geleceğe yönelik sorumluluğu hatırlattı.

Bergama Ticaret Odası’nın 100 yıllık gururu

Bergama Ticaret Odası, 100 yıllık geçmişiyle şehrin ve bölgenin ekonomik yaşamına öncülük etmeye devam ediyor. Anıtkabir ziyareti, odanın hem tarihine sahip çıkma hem de geleceğe güçlü bir miras bırakma kararlılığının simgesi olarak değerlendirildi.