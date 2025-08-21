İzmir servisçi esnafının yakından tanıdığı isimlerden, İzmir Servisçiler Odası’nın eski başkanı ve İzmir Servisçiler Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Hasan Basri Bostancı, üyelerden gelen yoğun talepler üzerine yeniden adaylığını açıkladı. “Yeni gelmedik, geri geldik” sözleriyle sahneye çıkan Bostancı, mevcut yönetimi ağır sözlerle eleştirerek, kaybedilen itibarı geri kazandırma sözü verdi.

“Odamız Türkiye’nin yıldızıydı”

Bostancı, başkanlık yaptığı dönemde esnafa kazandırılan projelerin bugün görmezden gelindiğini belirtti. Beş katlı modern hizmet binası ve kurulan Esnaf Kredi Kooperatifi’nin sektörde bir dönüm noktası olduğunu hatırlatan Bostancı, şunları söyledi:

“Bizim dönemimizde hayata geçen projeler Türkiye genelinde örnek gösteriliyordu. Ama son dört yılda bu kazanımların üzerine tek bir çivi bile çakılmadı. Yönetim, devraldığı emaneti koruyamadı. Üyeler hizmet alamıyor, odasına ulaşamıyor. Biz, odanın yeniden disiplinli, güçlü ve saygın bir kurum haline gelmesi için geliyoruz.”

Korsan taşımacılığa savaş

Korsan servislerle mücadele konusundaki tavrını net bir dille ortaya koyan Bostancı, “Bizim dönemimizde korsan servis neredeyse bitme noktasına gelmişti. Bugün bakıyoruz, korsan araçlar yine cirit atıyor. Biz korsanlara göz açtırmadık, yine açtırmayacağız” ifadelerini kullandı.

“S plaka bizim namusumuz”

Servis taşımacılığının temel dayanağı olan S plakanın önemine dikkat çeken Bostancı, şu mesajı verdi:

“S plaka bizim iş güvencemiz, geleceğimiz, çocuklarımıza bırakacağımız mirastır. Onun değerini korumak bizim namus borcumuzdur. Türkiye’de servis taşımacılığını sektör haline getiren tahdidi biz başlattık. İzmir’de servisçi esnafı için devrim niteliğinde adımlar attık. Esnafın hakkını kiralık plakalara, kırmızı kuşaklı araçlara, şirket çıkarlarına yedirmedik. Bundan sonra da yedirmeyeceğiz.”

“Esnafımızın ısrarına kayıtsız kalmadım”

Üyelerden gelen baskı ve taleplerin kendisini yeniden aday olmaya yönelttiğini söyleyen Bostancı, “Esnafımızın taleplerine kayıtsız kalamazdım. Kolları sıvadık, odamızı yeniden eski şaşalı günlerine döndüreceğiz” diyerek seçim yarışında iddiasını ortaya koydu.