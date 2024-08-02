Bergama, İzmir’in eğitim haritasında önemli bir yer tutuyor. İlçede yer alan liseler, hem devlet hem de özel okul seçenekleri sunarak öğrencilere çeşitli eğitim imkanları sağlıyor.
Bergama, İzmir’in eğitim açısından zengin ilçelerinden biri olarak dikkat çekiyor. İlçede devlet ve özel okullardan oluşan geniş bir okul yelpazesi mevcut. İşte Bergama’daki bazı liseler ve LGS puanları:
Devlet liseleri
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Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi
- Adres: Bahçelievler, Bergama, İzmir
- Konum linki
- Açıklama: Fen bilimleri alanında derinlemesine eğitim sunan bu okul, bilimsel ve akademik başarıyı hedefleyen öğrenciler için ideal bir seçenektir.
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Bergama 13 Nisan Anadolu Lisesi
- Adres: Ertuğrul, Bergama, İzmir
- Konum linki
- Açıklama: Genel lise programları sunan bu okul, akademik başarıyı ön planda tutan öğrenciler için uygun bir ortam sağlamaktadır.
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Bergama Bakırçay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- Adres: Gaziosmanpaşa, Bergama, İzmir
- Konum linki
- Açıklama: Mesleki ve teknik eğitim alanında geniş program seçenekleri sunan bu okul, çeşitli meslek dallarında eğitim vermektedir.
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Bergama Anadolu İmam Hatip Lisesi
- Adres: Fatih, Bergama, İzmir
- Konum linki
- Açıklama: Dini eğitim ve akademik başarıyı bir arada sunan bu okul, İmam Hatip programları ile öğrencilere çeşitli fırsatlar tanımaktadır.
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Cumhuriyet Anadolu Lisesi
- Adres: Gaziosmanpaşa, Bergama, İzmir
- Konum linki
- Açıklama: Genel akademik eğitim sunan bu okul, öğrencilere güçlü bir temel akademik bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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Bergama 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- Adres: Bahçelievler, Bergama, İzmir
- Konum linki
- Açıklama: Mesleki ve teknik eğitimle öğrencileri iş gücüne hazırlayan bu okul, çeşitli meslek alanlarında eğitim sunar.
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Bergama Göçbeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi
- Adres: Göçbeyli, Bergama, İzmir
- Konum linki
- Açıklama: Çok programlı eğitim sunan bu okul, çeşitli akademik ve mesleki eğitim seçenekleri sağlar.
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Bergama Kozak Çok Programlı Anadolu Lisesi
- Adres: Yukarıbey, Bergama, İzmir
- Konum linki
- Açıklama: Farklı eğitim programları sunan bu okul, öğrencilerin çeşitli alanlarda eğitim almasını sağlar.
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Bergama Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- Adres: Maltepe, Bergama, İzmir
- Konum linki
- Açıklama: Teknik ve mesleki eğitim alanında kapsamlı programlar sunarak öğrencileri çeşitli mesleklerde uzmanlaştırır.
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Bergama Zeytindağ Çok Programlı Anadolu Lisesi
- Adres: Zeytindağ, Bergama, İzmir
- Konum linki
- Açıklama: Çeşitli eğitim programları sunan bu okul, öğrencilerin farklı alanlarda eğitim almasına olanak tanır.
Özel Liseler
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Özel Bergama Doğa Anadolu Lisesi
- Adres: Fatih, Bergama, İzmir
- Konum linki
- Açıklama: Özel eğitim fırsatları sunan bu okul, akademik ve sosyal gelişim için çeşitli programlar sunmaktadır.
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Özel Bergama Doğa Fen Lisesi
- Adres: Fatih, Bergama, İzmir
- Konum linki
- Açıklama: Fen bilimlerine odaklanan özel bir okul olan bu kurum, bilimsel başarıyı destekleyen bir eğitim sunar.
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Özel Bergama Uğur Anadolu Lisesi
- Adres: Fatih, Bergama, İzmir
- Konum linki
- Açıklama: Özel okul olarak güçlü bir akademik program sunan bu okul, öğrencilere geniş eğitim fırsatları sunmaktadır.
Editör: Sühedan Ceren Kıral