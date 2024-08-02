Bergama, İzmir’in eğitim haritasında önemli bir yer tutuyor. İlçede yer alan liseler, hem devlet hem de özel okul seçenekleri sunarak öğrencilere çeşitli eğitim imkanları sağlıyor.

Bergama, İzmir’in eğitim açısından zengin ilçelerinden biri olarak dikkat çekiyor. İlçede devlet ve özel okullardan oluşan geniş bir okul yelpazesi mevcut. İşte Bergama’daki bazı liseler ve LGS puanları:

Devlet liseleri

Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi Adres: Bahçelievler, Bergama, İzmir Konum linki Açıklama: Fen bilimleri alanında derinlemesine eğitim sunan bu okul, bilimsel ve akademik başarıyı hedefleyen öğrenciler için ideal bir seçenektir.



Bergama 13 Nisan Anadolu Lisesi Adres: Ertuğrul, Bergama, İzmir Konum linki Açıklama: Genel lise programları sunan bu okul, akademik başarıyı ön planda tutan öğrenciler için uygun bir ortam sağlamaktadır.



Bergama Bakırçay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adres: Gaziosmanpaşa, Bergama, İzmir Konum linki Açıklama: Mesleki ve teknik eğitim alanında geniş program seçenekleri sunan bu okul, çeşitli meslek dallarında eğitim vermektedir.



Bergama Anadolu İmam Hatip Lisesi Adres: Fatih, Bergama, İzmir Konum linki Açıklama: Dini eğitim ve akademik başarıyı bir arada sunan bu okul, İmam Hatip programları ile öğrencilere çeşitli fırsatlar tanımaktadır.



Cumhuriyet Anadolu Lisesi Adres: Gaziosmanpaşa, Bergama, İzmir Konum linki Açıklama: Genel akademik eğitim sunan bu okul, öğrencilere güçlü bir temel akademik bilgi sunmayı amaçlamaktadır.



Bergama 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adres: Bahçelievler, Bergama, İzmir Konum linki Açıklama: Mesleki ve teknik eğitimle öğrencileri iş gücüne hazırlayan bu okul, çeşitli meslek alanlarında eğitim sunar.



Bergama Göçbeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi Adres: Göçbeyli, Bergama, İzmir Konum linki Açıklama: Çok programlı eğitim sunan bu okul, çeşitli akademik ve mesleki eğitim seçenekleri sağlar.



Bergama Kozak Çok Programlı Anadolu Lisesi Adres: Yukarıbey, Bergama, İzmir Konum linki Açıklama: Farklı eğitim programları sunan bu okul, öğrencilerin çeşitli alanlarda eğitim almasını sağlar.



Bergama Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adres: Maltepe, Bergama, İzmir Konum linki Açıklama: Teknik ve mesleki eğitim alanında kapsamlı programlar sunarak öğrencileri çeşitli mesleklerde uzmanlaştırır.



Bergama Zeytindağ Çok Programlı Anadolu Lisesi Adres: Zeytindağ, Bergama, İzmir Konum linki Açıklama: Çeşitli eğitim programları sunan bu okul, öğrencilerin farklı alanlarda eğitim almasına olanak tanır.





Özel Liseler

Özel Bergama Doğa Anadolu Lisesi Adres: Fatih, Bergama, İzmir Konum linki Açıklama: Özel eğitim fırsatları sunan bu okul, akademik ve sosyal gelişim için çeşitli programlar sunmaktadır.



Özel Bergama Doğa Fen Lisesi Adres: Fatih, Bergama, İzmir Konum linki Açıklama: Fen bilimlerine odaklanan özel bir okul olan bu kurum, bilimsel başarıyı destekleyen bir eğitim sunar.



Özel Bergama Uğur Anadolu Lisesi Adres: Fatih, Bergama, İzmir Konum linki Açıklama: Özel okul olarak güçlü bir akademik program sunan bu okul, öğrencilere geniş eğitim fırsatları sunmaktadır.



