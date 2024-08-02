CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 130 TL olarak açıklanan fındık alım fiyatına sert tepki göstererek bu durumu "ihanet" olarak nitelendirdi. Özel, Giresun'da yapacakları mitinge dikkat çekerek, "Bu, fındık üreticisine ve fındıkla yaşayan kentlere ihanettir. Sakarya'dan Artvin'e, Trabzon'a, Ordu'ya, Giresun'a kadar bu fiyatlarla insanlar borçlarını ödeyemez. Bu, düpedüz Karadeniz’e ihanettir ve halkı açlığa mahkum etmektir," dedi.

Özel, fındık üreticilerini bu fiyatı kabul etmemeye ve tepkilerini en üst düzeyde dile getirmeye çağırdı. "Artık dayak yeme vakti geçti; bu haksızlığa karşı gücümüzü gösterme zamanı," şeklinde konuştu.

Özgür Özel, ayrıca partisinin il başkanlığını ziyaretinin ardından Altınordu Belediyesi’nde yaptığı açıklamada, "Örgütümüz ve milletvekillerimizle büyük bir başarı elde edeceğimize inanıyorum. 47 yıl sonra ilk kez birinci parti olduk, 22 yıl sonra AK Parti seçim kaybetti," ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın artık ülkenin en çok oy alan siyasetçisi olma özelliğini kaybettiğini vurgulayan Özel, halkın her kesimine eşit hizmet sunacaklarını belirtti.