Son olarak Prime Video'da yayınlanan "Düğüm" dizisinde izleyiciyle buluşan Bergüzar Korel, bu kez Kanal D ekranlarında yeni bir karakterle geri dönüyor. Korel, dizinin başrolünde yer alacak ve partneri olarak Mehmet Günsür ile çalışacak.

Senaryo gerçek hikayeden alınmış

“Annem Ankara” dizisinin senaryosu, gerçek hayat hikayesini kaleme alan Başak Angigün’e ait. Bergüzar Korel, dizide Başak Angigün’ün hayatına dayanan bir karakteri canlandıracak. Mehmet Günsür ise dizinin çekimleri için İtalya’dan Türkiye'ye dönecek ve Korel’in partneri olarak önemli bir rol üstlenecek.

BKM tarafından yapımcılığı üstlenilen dizinin yönetmenliğini ise Faruk Teber üstlenecek.