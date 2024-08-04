Son yıllarda filmlerde sıkça karşılaşılan argolar arasında yer alan “aynāsızlar” terimi, özellikle eski Yeşilçam filmlerinde polisler için kullanılmıştır. Yeni nesil, bu terimin anlamını merak ederek araştırıyor. İşte "aynāsızlar" kelimesinin kökeni ve polislerle ilişkilendirilme nedenleri hakkında detaylar:

İlk rivayet: Renault toros araçları

Birinci rivayete göre, 1970’li yıllarda Renault’un Toros marka araçları, ilk zamanlarda yan aynasız üretiliyordu. Bu araçları satın alan vatandaşlar, aynaları kendileri ekliyorlardı. Ancak, Emniyet Genel Müdürlüğü de bu araçlardan satın aldı ve kamu malı olarak kullanıldığından, aynaların takılmasına izin verilmedi. Bu durum sonucunda halk arasında polisler, "Aynasızlar" olarak anılmaya başlandı.

İkinci rivayet: Parlak metal armalar

İkinci rivayete göre, polis üniformalarındaki metal armalar, güneşli havalarda ayna gibi parlıyordu. Bu parlak armalar, üniformanın en dikkat çeken parçasıydı. Ancak zamanla, üniforma değişti ve bu metal parçalar kaldırılarak daha mat renkli aparatlar kullanıldı. Bu değişimle birlikte, polisler "aynāsızlar" olarak adlandırılmaya başlandı, çünkü artık üniformalarında aynayı andıran metal parçalar bulunmuyordu.

Üçüncü rivayet: Amerikan argosu

Üçüncü rivayet, “aynāsızlar” teriminin Amerikan argosundan türediğini öne sürüyor. Amerikan polisleri, sıkça hata yapar ve bu hatalardan ders almazlarmış. Ghetto’daki siyahi kesim, polislerin arka taraflarını göremediklerinden dolayı onlara “aynāsızlar” lakabını takmış. Bu terim, Amerikan filmlerinde de yer almıştır ve hatalarını göremeyen polisleri tanımlamak için kullanılmıştır.

Her üç rivayet de “aynāsızlar” kelimesinin kökeni hakkında farklı açıklamalar sunmaktadır. Ancak, hepsi bu terimin polislerle ilişkilendirildiğini ve halk arasında nasıl bir argo terim haline geldiğini anlatmaktadır.