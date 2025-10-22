Bütçe teklifine göre, Finansal Sistemin Geliştirilmesi ve Sigortacılık Programı için ayrılan ödenek:

2025 yılı: 306,2 milyar TL

2026 yılı: 359,3 milyar TL

2027 yılı: 872,7 milyar TL

2028 yılı: 1 trilyon 136 milyar TL

Bu artış, hem finansal sistemin güçlendirilmesi hem de tasarruf bilincinin yaygınlaştırılması hedefiyle yapılacak reformların önemini gösteriyor.

Katılımcı sayısında istikrarlı artış bekleniyor

Bütçeye göre, BES’teki katılımcı sayısı:

Yıl Katılımcı Sayısı (hedef) 2025 17,85 milyon 2026 18,4 milyon 2027 19 milyon 2028 19,5 milyon

Kişi başına prim üretimi de kademeli olarak artacak:

2025: 14.612 TL

2026: 17.561 TL

2027: 20.295 TL

2028: 23.273 TL

Kısmen ödeme hakkı genişletiliyor

BES’te kısmen ödeme alınabilecek durumlar da genişletilecek.

Yeni düzenlemeyle, bedelli askerlik ve hac ibadeti gibi özel durumlarda da sistemden kısmi çekim yapılabilecek.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) 2026’da geliyor

Bütçe teklifine göre, Otomatik Katılım Sistemi (OKS) işveren katkısının da dahil olduğu Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ne (TES) dönüştürülecek.

TES’in 2026 yılının ikinci çeyreğinde kurulması planlanıyor.

Bu adım, çalışanlar için ikinci bir emeklilik güvencesi oluşturacak.

Yeni adımlar: Fonlar ve gençler ön planda

Emeklilik yatırım fonları daha yüksek katma değer üretecek şekilde yeniden tasarlanacak.

OKS katılımcılarına, BES fonlarına erişim imkânı sağlanacak.

Kesintiler sadeleştirilecek, sistemin cazibesi artırılacak.

Üniversite öğrencileri (25 yaş altı) için teşvikler devreye alınacak.

Yatırım fonlu birikimli hayat sigortaları yaygınlaştırılacak.

Uzman yorumu: “Uzun vadeli tasarruflar artacak”

Finans uzmanları, yeni hedeflerin özellikle yerli tasarruf oranını artırmayı ve bireysel yatırım kültürünü güçlendirmeyi amaçladığını belirtiyor.