Bütçe teklifine göre, Finansal Sistemin Geliştirilmesi ve Sigortacılık Programı için ayrılan ödenek:
-
2025 yılı: 306,2 milyar TL
-
2026 yılı: 359,3 milyar TL
-
2027 yılı: 872,7 milyar TL
-
2028 yılı: 1 trilyon 136 milyar TL
Bu artış, hem finansal sistemin güçlendirilmesi hem de tasarruf bilincinin yaygınlaştırılması hedefiyle yapılacak reformların önemini gösteriyor.
Katılımcı sayısında istikrarlı artış bekleniyor
Bütçeye göre, BES’teki katılımcı sayısı:
|Yıl
|Katılımcı Sayısı (hedef)
|2025
|17,85 milyon
|2026
|18,4 milyon
|2027
|19 milyon
|2028
|19,5 milyon
Kişi başına prim üretimi de kademeli olarak artacak:
-
2025: 14.612 TL
-
2026: 17.561 TL
-
2027: 20.295 TL
-
2028: 23.273 TL
Kısmen ödeme hakkı genişletiliyor
BES’te kısmen ödeme alınabilecek durumlar da genişletilecek.
Yeni düzenlemeyle, bedelli askerlik ve hac ibadeti gibi özel durumlarda da sistemden kısmi çekim yapılabilecek.
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) 2026’da geliyor
Bütçe teklifine göre, Otomatik Katılım Sistemi (OKS) işveren katkısının da dahil olduğu Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ne (TES) dönüştürülecek.
TES’in 2026 yılının ikinci çeyreğinde kurulması planlanıyor.
Bu adım, çalışanlar için ikinci bir emeklilik güvencesi oluşturacak.
Yeni adımlar: Fonlar ve gençler ön planda
-
Emeklilik yatırım fonları daha yüksek katma değer üretecek şekilde yeniden tasarlanacak.
-
OKS katılımcılarına, BES fonlarına erişim imkânı sağlanacak.
-
Kesintiler sadeleştirilecek, sistemin cazibesi artırılacak.
-
Üniversite öğrencileri (25 yaş altı) için teşvikler devreye alınacak.
-
Yatırım fonlu birikimli hayat sigortaları yaygınlaştırılacak.
Uzman yorumu: “Uzun vadeli tasarruflar artacak”
Finans uzmanları, yeni hedeflerin özellikle yerli tasarruf oranını artırmayı ve bireysel yatırım kültürünü güçlendirmeyi amaçladığını belirtiyor.
💬 “TES’in devreye girmesiyle Türkiye’de ikinci basamak emeklilik sistemi oluşacak. Bu da uzun vadeli fonları artırarak piyasaya istikrar kazandırabilir.”