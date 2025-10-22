Omdia kıdemli araştırmacısı Heo Moo-yeol’un paylaştığı bilgilere göre Apple, 2027 model iPhone serisinde “iPhone 19” ismini tamamen es geçecek.

Bu adım, 2017’de iPhone X (10) modelinde olduğu gibi markanın özel bir yıl dönümüne denk gelecek stratejik bir hamle olacak.

💬 “Apple, 20. yılını özel bir isim ve tasarımla kutlamak istiyor.” — Heo Moo-yeol

Yeni tasarım: Tek parça cam ve çerçevesiz ekran

iPhone 20’nin, bugüne kadar üretilmiş en “temiz” iPhone tasarımıyla geleceği öne sürülüyor.

Raporlara göre cihaz:

Tamamen çerçevesiz ekran tasarımına sahip olacak,

Eğimli kenarlara ve tek parça cam gövdeye kavuşacak,

Ön yüzünde görünür sensör veya çentik bulundurmayacak.

Bu yeniliklerle iPhone 20, Apple’ın estetik anlayışında yeni bir dönemi başlatacak.

iPhone 20 serisinde neler bekleniyor?

Apple’ın yeni nesil seride yalnızca isim değil, ürün stratejisini de değiştirmesi bekleniyor.

2026 yılında tanıtılması beklenen iPhone 18 serisinden sonra Apple, ara modeli tamamen atlayabilir.

2027 planı şöyle özetleniyor:

Yılın ilk yarısı: Uygun fiyatlı iPhone 20e tanıtılacak.

Sonbahar etkinliği: Yeni tasarımlı iPhone 20 Pro, iPhone 20 Air ve iPhone Fold 2 duyurulacak.

Bu adım, Apple’ın katlanabilir ekranlı cihaz stratejisini iPhone Fold serisiyle güçlendireceğini de gösteriyor.

iPhone 20 = Yeni bir dönüm noktası

Apple, 2017’deki iPhone X modelinde olduğu gibi 2027’de de seriye damga vuracak bir yenilik sunmaya hazırlanıyor.

iPhone 20’nin, sadece bir telefon değil, “geleceğin akıllı cihazı” konseptini temsil etmesi bekleniyor.