Türkiye’de eğitim gören Suriyeli askerlerin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev alacağı yönündeki iddialar gündeme oturdu.

Bazı medya organlarında yer alan “Teğmenleri attılar, Suriyelileri aldılar” başlıklı haberler üzerine Milli Savunma Bakanlığı yazılı bir açıklama yayımladı.

MSB: “Eğitim alan Suriyelilerin TSK’da görev alması söz konusu değil”

Bakanlık, iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sözcü gazetesinin 4 Kasım 2025 tarihli nüshasında yayımlanan ‘Teğmenleri attılar, Suriyelileri aldılar’ başlıklı haberde yer alan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilişiği kesilen personelin yerine Suriyelilerin alındığı iddiası tamamen gerçek dışıdır.”

MSB açıklamasında, Türkiye’nin birçok ülke ile eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini kapsayan anlaşmalar yürüttüğüne dikkat çekildi.

“Suriyeli askeri öğrenciler, imzalanan ‘Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası’ kapsamında ülkemizde eğitim almaktadır. Bu öğrencilerin TSK’da görev alması kesinlikle söz konusu değildir.”

Bakanlıktan sert tepki: “Haberdeki bilgiler kasıtlı olarak çarpıtılmıştır”

MSB, haberdeki ifadelerin kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bakanlığımızın açıklamaları kasten çarpıtılarak servis edilen haber, kamuoyunda Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ni yıpratmaya, olumsuz algı oluşturmaya yöneliktir.”

Bakanlık ayrıca, benzer nitelikteki iddialara karşı gerekli hukuki adımların atılacağını bildirdi.

Suriyeli askeri öğrenciler neden Türkiye’de eğitim görüyor?

MSB açıklamasında belirtildiği üzere, Türkiye birçok ülke ile askeri eğitim ve danışmanlık anlaşmaları yürütüyor. Bu kapsamda dost ve müttefik ülkelere ait askeri personel Türkiye’de eğitim alıyor, ardından kendi ülkelerine dönerek görevlerine devam ediyor.

Suriyeli öğrenciler de bu mutabakat çerçevesinde yalnızca eğitim amacıyla Türkiye’de bulunuyor.