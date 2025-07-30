Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta sahasında 4-2 mağlup olan siyah-beyazlılar, deplasmanda turu geçmek için sahaya çıkacak.



Mücadele Polonya’da oynanacak

Rövanş karşılaşması, 31 Temmuz Perşembe günü Polonya'nın Krakow kentindeki Reymana Stadı’nda oynanacak. TSİ 21.00’de başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetecek.

İlk maç Beşiktaş için moralleri bozdu

İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmada 4-2 mağlup olan Beşiktaş, hem oyun hem de skor anlamında olumsuz bir tablo çizdi. Taraftarların tepkisine neden olan bu sonuç sonrası siyah-beyazlı ekip, rövanş maçında güçlü bir reaksiyon göstermeyi hedefliyor.

Shakhtar karşısında pozisyon üretmekte zorlanan Beşiktaş, savunmada yaptığı hatalarla da dikkat çekti. Rövanşta tur için en az 3 farklı galibiyet gerekiyor.

Beşiktaş’ın tur ihtimalleri

Beşiktaş’ın 3 veya daha farklı galibiyet alması durumunda tur atlayan taraf olacak. Siyah-beyazlıların 2 farklı galibiyet elde etmesi halinde maç uzatmalara gidecek. Tüm diğer sonuçlarda ise turu geçen ekip Shakhtar Donetsk olacak.

Eksik oyuncular dikkat çekiyor

Beşiktaş'ta Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş’in sakatlıkları sürerken, dizindeki ödem nedeniyle Orkun Kökçü’nün durumu son antrenmanda netleşecek.

Transfer görüşmeleri nedeniyle Gedson Fernandes’in de kadroda olması beklenmiyor. UEFA listesinde yer almayan Emrecan Uzunhan, Jean Onana ve Alex Oxlade-Chamberlain de bu maçta forma giyemeyecek.

Muhtemel rakipler belli oldu

Beşiktaş, turu geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Şampiyonlar Ligi'nden elenecek Rangers (İskoçya) – Panathinaikos (Yunanistan) eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. Rangers ilk maçı 2-0 kazandı ve avantaj sağladı.

Beşiktaş elenirse Konferans Ligi'ne geçecek

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk’e elenirse Avrupa macerasına UEFA Konferans Ligi 3. turundan devam edecek. Rakip, St. Patrick’s (İrlanda) ile Kalju (Estonya) eşleşmesinin galibi olacak. İlk maçı St. Patrick’s 1-0 kazandı.

Konferans Ligi 3. tur karşılaşmaları 7 ve 14 Ağustos tarihlerinde oynanacak.