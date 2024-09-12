Transfer döneminde ses getirecek yıldızları indiren Beşiktaş'ta transfer operasyonu devam ediyor. Teknik Direktör Giovanni Van Bronckhorst'un yeni bir bek oyuncusu istemesi üzerine Beşiktaş fırsat transferi için harekete geçti. Siyah beyazlı yöneticiler İtalya'ya çıkarma yaparken İtalya Serie A devi Napoli’nin yıldız futbolcusu Mario Rui'yi kadroya katmak için ısrarını sürdürüyor. Portekizli futbolcunun yakın zamanda kiralık olarak Beşiktaş'a katılacağı bekleniyor.

Semih Müjdesi

Kara Kartal'da bir yandan Semih Kılıçsoy sevinci yaşanıyor. Adele sakatlığı sebebiyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılan ve tedavisine başlanan genç yıldız, dünkü Beşiktaş antrenmanına katıldı. Pazar günü oynanacak Trabzonspor maçı kafilesine alınacağı öğrenildi. Hollandalı teknik adamında idmanlarda Semih'in yokluğunda Benfica'dan yeni transfer Joao Mario'yu denediği ifade edildi.