Aydın’ın İncirliova ilçesinde, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen olayda, M.H. isimli kişi, A.T.’yi bıçakla yaraladı. Yaralı A.T., olayın hemen ardından İncirliova Emniyet Müdürlüğü'ne sığındı.

Yaralıya ilk müdahale polis ekiplerinden

Olay yerine gelen polis ekipleri, A.T.’nin güvenliğini sağladı ve ilk müdahalesini yaptı. Yaralı vatandaş, daha sonra ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan A.T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Şüpheli gözaltına alındı

Polis ekipleri, M.H.'yi olayın ardından kısa sürede gözaltına aldı. Emniyet yetkilileri, şüphelinin ifadelerine başvurmak ve olayın tüm detaylarını ortaya çıkarmak üzere soruşturmayı sürdürüyor.