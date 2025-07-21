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Haziranda bütçe açığı 33O milyar liraya yükseldi

Öte yandan Beşiktaş, Shakhtar Donetsk’e elenmesi halinde Avrupa yolculuğunu UEFA Konferans Ligi’nde sürdürecek. Bu durumda siyah-beyazlılar, St. Patrick (İrlanda) - Nomme Kalju (Estonya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Siyah beyazlı ekip bu turda ilk maçını 7 Ağustos'ta deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 14 Ağustos'ta evinde oynayacak.

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk’i elemesi durumunda 3. turda, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda karşı karşıya gelecek olan Rangers (İskoçya) ile Panathinaikos (Yunanistan) maçının kaybedeniyle karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu için yapılan kura çekiminin ardından Beşiktaş’ın muhtemel rakibi açıklandı. Siyah beyazlılar, turnuvaya 2. eleme turunda başlayacak ve Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2025/26 sezonunun 3. eleme turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. Kura sonucu Beşiktaş’ın, Shakhtar Donetsk’i elemesi halinde karşılaşacağı muhtemel rakibi belli oldu.

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