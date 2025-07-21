Üniversite adaylarına 17 ilçede birebir tercih danışmanlığı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih döneminde olduğu gibi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihlerinde de öğrencileri yalnız bırakmıyor. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (MABEM), 17 ilçede öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti veriyor.

Bu hizmetle, üniversite adaylarının bilinçli tercihler yapmaları, kariyer hedeflerine uygun üniversite ve bölüm seçiminde doğru yönlendirme almaları amaçlanıyor. Tercih dönemi boyunca tüm öğrencilere açık olan bu destek, randevu sistemiyle gerçekleştiriliyor.

Rehber öğretmenler tercih öncesi eğitimden geçti

Danışmanlık hizmetinde görev alacak rehber öğretmen ve eğitim personeli, tercih sürecine hazırlık amacıyla özel bir eğitim programına tabi tutuldu. Eğitimi, tercih danışmanlığı alanında Türkiye'nin önde gelen isimlerinden biri olan Eğitim Uzmanı Salim Ünsal verdi.

Eğitimde şu başlıklar ele alındı:

2025-YKS sonuçlarının analizine dayalı tercih stratejileri

Öğrenci profiline göre tercih planlaması

Tercih robotları ve dijital araçların etkin kullanımı

Uygulamalı vaka analizleri ve sahadan örnekler

Eğitimlerin ardından uzman rehber kadro, tercih süreci boyunca öğrencilerin birebir yanında olmak üzere sahaya çıktı.

Serap Gücüyen: “Tüm öğrencilere açık ve ücretsiz”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Halk Eğitim Şube Müdürü Serap Gücüyen, üniversite tercih döneminin gençlerin geleceğini doğrudan etkileyen en kritik aşamalardan biri olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Üniversite adaylarımızın hayallerine bir adım daha yaklaşabilmesi için tercih süreci büyük önem taşıyor. Manisa genelindeki tüm ilçelerimizde görev yapacak rehber öğretmenlerimiz, bu süreçte öğrencilere yol gösterecek. Randevu sistemiyle gerçekleşen hizmetimiz yalnızca MABEM öğrencilerine değil, tercih desteğine ihtiyaç duyan tüm öğrencilere açıktır.”

Öğrencilere ve ailelere güvenli rehberlik sağlanıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sunduğu bu ücretsiz hizmetle yalnızca öğrencilere değil, aynı zamanda ailelere de destek olmayı hedefliyor. Tercih sürecinin güvenle yürütülmesi için profesyonel rehberlik sağlanarak, adayların en doğru kararı vermesi amaçlanıyor.

Üniversite yolculuğuna adım atacak gençler için bu hizmet, eğitimde fırsat eşitliği ilkesini pekiştirirken, Manisa genelinde başarılı bir tercih dönemi geçirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.