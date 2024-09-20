Altın fiyatları, küresel ekonomik şartlar ve döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle sürekli değişim gösteriyor. İzmir Kuyumcular Odası, 20 Eylül 2024 yılı itibarıyla yeni tavsiye edilen altın satış fiyatlarını açıkladı.

İşte altının 22 ayardan Cumhuriyet altınına kadar güncel fiyatları:

22 Ayar Altın Fiyatı: 2830 TL

18 Ayar Altın Fiyatı: 2490 TL

14 Ayar Altın Fiyatı: 2340 TL

Gram Altın: 2830 TL

Cumhuriyet Altını: 20.060 TL

Çeyrek Altın (Yeni): 4960 TL

Çeyrek Altın (Eski): 4950 TL

Yarım Altın (Yeni): 9920 TL

Ziynet Altını: 19.840 TL

Has Altın: 2923.21 TL

Altın yatırımlarına dikkat!

Son zamanlarda altın, yatırımcıların güvenli limanı olarak öne çıkarken, fiyatlar üzerinde iç ve dış dinamikler önemli rol oynuyor. İzmir Kuyumcular Odası’nın açıkladığı tavsiye edilen bu fiyatlar, piyasalardaki dalgalanmaları en doğru şekilde yansıtıyor. Ancak bu fiyatların günlük olarak değişebileceği unutulmamalı.

Altın alırken nelere dikkat edilmeli?

Altın alımı yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli faktörlerden biri, doğru zamanda işlem yapmaktır. Yatırımcılar için bu fiyatlar, altın birikimleri veya günlük alım-satım işlemleri için kılavuz olabilir. Altın alımında kuyumculuk vergilerinin yanı sıra işçilik bedelleri de göz önünde bulundurulmalıdır.