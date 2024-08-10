Trendyol Süper Lig 2024 - 2025 sezonu dün oynanan Galatasaray - Hatayspor maçıyla başladı. Transfer dönemi bitmeden kulüpler takımlarını güçlendirmeye devam ediyor. 13 Eylül'e kadar devam edecek transferlerden bir tanesini Çaykur Rizespor, sosyal medya hesabından duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic'i bir yıllığına kiraladığını açıkladı. Kiralama anlaşmasını Rize ekibi sosyal medyadan “Merhaba Rize, ben geldim” başlığıyla duyurdu.

3.2 milyon Euro'ya Konyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Amir Hadziahmetovic, siyah beyazlılarda 42 maça çıktı ve 1 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

Amir Hadziahmetovic, Çaykur Rizespor’a Geçici Transfer Oldu



Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic, 2024-25 sezonu sonuna kadar Çaykur Rizespor’a geçici transfer olmuştur.



Amir Hadziahmetovic’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.



Saygılarımızla,… pic.twitter.com/7seFT9BvZ2 — Beşiktaş JK (@Besiktas) August 10, 2024