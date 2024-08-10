Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçileri sevindiren bir müjde verdi. Bakan Yumaklı, toplam 1 milyar 195 milyon 380 bin lira tutarında tarımsal destekleme ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı. Bu destekler, tarımsal üretimin desteklenmesi ve çiftçilerin finansal yüklerinin hafifletilmesi amacıyla yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada destekleme ödemelerinin detaylarını paylaştı:

Çiğ Süt Desteği: 1 milyar 94 milyon 273 bin 36 lira

Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği: 70 milyon 511 bin 882 lira

Mazot ve Gübre Desteği: 25 milyon 986 bin 151 lira

Sertifikalı Tohum Üretim Desteği: 3 milyon 367 bin 891 lira

Hayvan Gen Kaynakları Desteği: 1 milyon 241 bin 40 lira

Yumaklı, bu ödemelerin toplamda 1 milyar 195 milyon 380 bin lira olduğunu belirtti ve çiftçilere hayırlı olması dileğinde bulundu.

Çiftçilerin yüklerini hafifletecek destekler

Bu ödemeler, Türkiye'deki çiftçilerin finansal yüklerini hafifletmeyi ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini desteklemeyi amaçlıyor. Çiğ süt desteği, kırsal kalkınma projeleri, mazot ve gübre alımları, sertifikalı tohum üretimi ve hayvan gen kaynakları gibi çeşitli alanlarda yapılacak destekler, çiftçilerin üretim maliyetlerini azaltacak ve tarım sektöründe olumlu bir etki yaratacak.