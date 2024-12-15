Beşiktaş 4. Levent mevkii Konaklar Mahallesi’nde meydana gelen kazada, minibüsten inip durağa yürümeye çalışan 38 yaşındaki Lütfiye Koyunoğlu, bir İETT otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay, saat 11.30 sıralarında gerçekleşti.

Kazanın detayları

Kaza sırasında 500T Tuzla-Cevizlibağ hattında çalışan 34 BEZ 179 plakalı otobüs, durağa yaklaşırken Koyunoğlu’na çarptı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, otobüsün arka lastiği kadının üzerinden geçti. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, kadının olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ekipleri, olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı. Kadının cenazesi, savcılık kararıyla bir hastanenin morguna kaldırılırken, otobüs şoförü Kemal B. (61) gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Görgü tanıklarının ifadeleri

Kazayı gören bir esnaf, olayın dehşetini şu sözlerle anlattı:“Kadının biri büfenin önünde çığlık atıyordu. Merak ettim, neden çığlık atıyor diye gittim baktım. Yerdeki kadına otobüs vurmuş. Kadının kafası paramparça olmuştu. Ambulans çağırdılar, ama çoktan ölmüştü.”

Soruşturma başlatıldı

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Şoförün ifadesinin alınmasının ardından kazanın oluş şekli ve sorumluluk durumu detaylı olarak incelenecek.