Süper Lig’in 16. haftasında Adana Demirspor’a 2-1 yenilen Beşiktaş, sadece sahada değil, kulislerde de büyük bir kriz yaşıyor. Salih Uçan’ın maç sonrası yaptığı açıklamalar, takım içindeki huzursuzluğun derinliğini gözler önüne serdi. Milliyet'in haberine göre Beşiktaş’ın son dönemde aldığı başarısız sonuçların perde arkası:

Takımda gruplaşma başladı

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ve ekibinin, yerli oyuncularla neredeyse hiç iletişim kurmaması, takımı böldü. Yabancı oyuncularla yoğun ilişki kuran teknik ekibin yerli oyuncuları dışlaması, takım ruhunu zedeledi.

Yabancı oyunculara verilen yüksek garanti ücretler, takım içindeki dengeleri bozdu. Özellikle yıldız isimler Al Musrati, Immobile, Mario, Silva, Paulista ve Felix'in yüksek maaşları rahatsızlık yarattı.

Yabancılara maaş ödemelerinde ayrıcalık yapıldı

Maaş ödemelerinde yabancı oyunculara ayrıcalık tanınması, yerli oyuncular arasında büyük bir huzursuzluğa neden oldu. Yerlilerin maaş ödemelerinin 2-3 ay geriden yapılması, gizli tutulmaya çalışılsa da ortaya çıkınca büyük bir tartışma yarattı.

Van Bronckhorst’un yetersiz çalışma programı, takımın fiziksel kondisyonunu düşürdü. Sezon başı kampının “tatil havasında” geçtiği ve yeterli hazırlığın yapılmadığı iddia edildi.

Yönetim krize ilgisiz kaldı

Ümraniye’deki sorunlar, yönetimin ilgisizliği nedeniyle çözülemedi. Tesislere sık sık ziyaretler yapılsa da, bu ziyaretler “görüntü vermekten” öteye gitmedi.

Oynatılmayan futbolcuların kötü sonuçlardan sorumlu tutulması ve sosyal medya trolleriyle hedef gösterilmesi, takım içindeki huzursuzluğu artırdı.

Forma adaletsizliği huzursuzluğu artırdı

Teknik ekibin formsuz oyunculara forma vermeye devam etmesi, alternatif isimlerin küstürülmesine neden oldu. Bu durum, takımdaki motivasyonu olumsuz etkiledi.

Takımdaki huzursuzluklar yönetime aktarılmasına rağmen, somut bir çözüm bulunamadı. Sözler havada kaldı, icraat yapılmadı.

Hem yönetim hem teknik ekip, sorunları taraftarlarla paylaşmak yerine “tribünlere oynayarak” kendilerini vitrine koyma yarışına girdi. Bu tutum, takım içindeki güveni sarstı.

Salih Uçan'ın açıklamaları

Adana Demirspor mağlubiyeti sonrası konuşan Salih Uçan, “Söylenecek çok şey var ama sırası değil. Bu durum camia adına üzücü ve hayal kırıklığı. Yaşananlara içeriden şahit oluyoruz,” diyerek krizin boyutlarına dikkat çekmişti.

Beşiktaş taraftarları, kulübün içinde bulunduğu kaostan hem yönetimi hem teknik ekibi sorumlu tutuyor. Devre arasında radikal değişiklikler beklenirken, sorunların çözülüp çözülemeyeceği ise merak konusu.