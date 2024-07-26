Söke Ovası'nda pamuklar, bu yıl ilk kez yüzünü gösterdi. Her yıl 550 bin dönümden fazla alanda ekilen pamuk, üreticilerin sabırsızlıkla beklediği hasat sezonuna hazırlanıyor. Pamuk genellikle Eylül ayında hasat edilirken, bu yıl üreticiler yüksek rekolte beklentisi içinde. Ancak, yaşanan kuraklık endişe yaratıyor.

Rekolte beklentisi yükseliyor, fiyatlar belirsiz

Aydın genelindeki kuraklığa rağmen, pamuk üreticileri verim konusunda umutlu. Bu yıl pamuk üretiminin altın yıllarından biri olmasını bekleyen üreticiler, geçen yılın düşük fiyatlarının ardından bu yılki fiyatların ne olacağı konusunda merak içinde. Hasat dönemi yaklaşırken, fiyat belirsizlikleri ve kuraklık etkileri dikkatle izleniyor.