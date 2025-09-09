Rekabet Kurulu, beyaz et sektöründe faaliyet gösteren büyük firmalara, rekabete hassas bilgi değişimi yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Soruşturma uzlaşma yöntemiyle sonlandırıldı.

Soruşturma nasıl başladı?

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, söz konusu firmaların Kanun’u ihlal edip etmediğini belirlemek amacıyla soruşturma başlatıldığını hatırlattı. Şirketlerin sayısının çokluğu nedeniyle savunmalar gruplar halinde alındı.

Hangi firmalar incelendi?

Soruşturma, Türkiye’nin önde gelen beyaz et üreticileri arasında yer alan şu şirketleri kapsadı:

Abalıoğlu Lezita Gıda

Akpiliç

As Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda

Bakpiliç

Banvit

Beypi Beypazarı

Bupiliç

CP Standart Gıda

Ege-Tav

Erpiliç

Gedik Tavukçuluk

Hastavuk

Keskinoğlu

Şenpiliç

Uzlaşma süreci ve cezalar

Soruşturma sürecinde Şenpiliç, Keskinoğlu, Beypi, Lezita ve Ege-Tav uzlaşma talebinde bulundu. İncelemeler sonunda, bazı firmaların rekabete hassas bilgilerin değişimi yoluyla Kanun’u ihlal ettiği belirlendi. Bu firmalara idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

CP Standart Gıda hakkında ise ihlale yönelik bulguya ulaşılamadığı için ceza uygulanmadı.

Nihai karar 15 gün içinde açıklanacak

Rekabet Kurulu, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde duyuracak. Kararın erken alınması halinde sonuçlar kurumun internet sitesinde yayımlanacak.

Geçmişteki cezalar dikkat çekiyor

Geçtiğimiz yıl yürütülen benzer bir soruşturmada 4 beyaz et üreticisine 1,2 milyar TL para cezası uygulanmıştı. Uzmanlar, bu dosyadan çıkacak toplam ceza tutarının da milyarlarca lirayı bulabileceğini öngörüyor.