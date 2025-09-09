Törende, İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanması sert bir dille eleştirilirken, “CHP’ye yönelik darbe girişimi” vurgusu yapıldı ve “Teslim olmayacağız” mesajı verildi.

Bornova Cumhuriyet Meydanı’ndaki törene CHP Bornova İlçe Başkanı Av. Ertürk Çapın, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, partililer ve çok sayıda yurttaş katıldı. Tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Çapın ve Eşki, gündeme dair önemli mesajlar verdi.

CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, konuşmasında hem İzmir’in kurtuluşunu hem de partinin kuruluş yıldönümünü kutlayarak sözlerine başladı. İstanbul İl Başkanlığı’na yapılan polis müdahalesine sert tepki gösteren Çapın, şu ifadeleri kullandı:

“Bu devletin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün partisine, dün adeta bir işgal kuvveti gibi saldırdılar. Beş bin polis, TOMA’lar ve biber gazlarıyla partimizin il binasını bastılar. CHP’nin kapısına bu şekilde dayanarak mı o koltuklara oturacaksınız?

CHP, savaş meydanlarında kurulmuş, iki milyon üyesi olan güçlü bir halk hareketidir. Bizi dizayn etmeye, kontrol altına almaya çalışıyorlar. Ama biz ne geri adım atarız ne de teslim oluruz. Er ya da geç seçim sandığı önümüze gelecek ve bu yapılanların hesabı, onların talimatla işleyen sistemiyle değil, adil mahkemeler önünde sorulacaktır.

Yüzyıl önce atalarımız emperyalizme karşı nasıl direndiyse, biz de aynı kararlılıkla direnmeye devam edeceğiz. İzmir’in kurtuluşu da partimizin kuruluşu da kutlu olsun. Teslim olmayacağız!”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise konuşmasında, 9 Eylül’ün tarihi anlamına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bugün İzmir’in doğum günü. Mustafa Kemal Atatürk ve Anadolu’nun yiğit evlatlarının, bağımsızlık için verdiği mücadelenin zaferle taçlandığı gün. 9 Eylül, Türk milletinin sonsuz bağımsızlık iradesinin ilanıdır.

Dün ise İstanbul’da partimize yönelik açık bir darbe girişimi yapıldı. 15 Temmuz’da halkın iradesine nasıl saldırıldıysa, 12 Eylül’de milletin iradesine nasıl darbe yapıldıysa dün de CHP’nin iradesine aynı şekilde saldırıldı.

Cumhuriyeti kuran parti, kendi kendini yönetmeyi bilir. Bu hayale kapılanlar, 31 Mart seçimlerinde nasıl sandıkta yenildilerse, yine aynı şekilde halkın iradesiyle yenilecekler. Özgür Özel’in liderliğinde, ilk genel seçimde Türkiye Cumhuriyeti Devleti ikinci kez kuruluşunu gerçekleştirecek.”

Tören, İzmir’in kurtuluşunun 103. yılı ile CHP’nin kuruluşunun 102. yılına denk gelmesi nedeniyle anlamlı bir buluşmaya sahne oldu. Partililer, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle meydanı doldururken, sık sık “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” ve “CHP teslim olmaz” sloganları atıldı.

CHP Bornova İlçe Örgütü, töreni, İzmir’in kurtuluş ruhunu ve partinin demokratik mücadele kararlılığını simgeleyen “Teslim olmayacağız” mesajıyla tamamladı.