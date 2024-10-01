Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Sullivan, İran'ın İsrail'e yönelik son füze saldırılarına dair önemli açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in bu saldırıları yakından takip ettiğini belirten Sullivan, bölgedeki ABD birlikleriyle sürekli koordinasyon halinde olduklarını ifade etti.

Sullivan, "İran'ın gerçekleştirdiği füze saldırıları, mevcut bilgilerimize göre etkisiz hale getirilmiş gözüküyor," diyerek ABD'nin, İsrail'in bu saldırılardan başarıyla çıkmasına yardımcı olduğunu savundu. İran'ın yaklaşık 200 balistik füze fırlattığını dile getiren Sullivan, "ABD donanması destroyerleri, İsrail hava savunma sistemlerine destek vererek atılan füzelerin düşürülmesinde yer aldı," şeklinde konuştu.

Saldırıların İsrail'deki etkilerine dair bilgi almak için İsrailli yetkililerle sürekli temas halinde olduklarını belirten Sullivan, "Şu ana kadar İsrail'de herhangi bir ölüm haberi almadık. Ancak, Batı Şeria'da bir Filistinli sivilin hayatını kaybettiği yönünde bilgi mevcut," dedi.

İran'ın tehditleri konusunda nasıl bir strateji izleneceği konusunda İsrailli yetkililerle anlık görüşmeler yaptıklarını ve durumu yakından takip ettiklerini sözlerine ekledi. Sullivan'ın açıklamaları, bölgedeki güvenlik dinamiklerinin giderek daha da karmaşık hale geldiğini ortaya koyuyor.