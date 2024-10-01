İran, İsrail'e düzenlenen füze saldırısı öncesinde ABD'ye herhangi bir bilgi iletmediğini duyurdu. Birleşmiş Milletler (BM) Temsilciliği'nden yapılan yazılı açıklamada, saldırı öncesi ABD ile iletişim kurmadıkları vurgulandı. Ancak, saldırıdan sonra "ciddi bir uyarı" yapıldığı belirtildi.

Bazı medya organlarında, İran’ın saldırıdan önce hem ABD hem de Rusya'ya bilgi verdiği iddiaları yer almıştı. Buna karşılık, İran Devrim Muhafızları Ordusu, ulusal güvenliğine yönelik tehditler içeren İsrail'e onlarca füze ile saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Ayrıca, saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuruşan'a yönelik İsrail saldırılarına karşı bir cevap olarak gerçekleştirildiği kaydedildi. İran, İsrail'in olası bir askeri yanıt vermesi durumunda "yıkıcı karşılık" alacağı uyarısında bulundu.