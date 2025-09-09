Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’daki Hamas müzakere heyetine düzenlediği saldırının ABD ile İsrail’in çıkarlarına hizmet etmediğini açıkladı. Trump yönetiminin saldırı öncesinde bilgilendirildiği bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü, düzenlediği basın brifinginde saldırıyı “talihsiz” olarak tanımladı ve Katar’ın İsrail tarafından tek taraflı bombalanmasının Amerika ve İsrail’in hedeflerine hizmet etmediğini vurguladı.

Trump Katar Emiri’ne güvence verdi

Leavitt, saldırının ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani’yi arayarak, böyle bir saldırının tekrar yaşanmayacağına dair güvence verdiğini söyledi.

Sözcü, Trump’ın talimatıyla Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Katarlılara yaklaşan saldırı hakkında bilgi verdiğini belirtti. Ayrıca İsrail’in saldırı öncesinde ABD ordusunu bilgilendirdiği ve bu bilgilerin sabah saatlerinde yönetime ulaştığı ifade edildi.