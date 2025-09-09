Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde jandarmanın ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü Ş.C., kaçarken Emet ilçesindeki yol çalışması çukuruna düşerek hafif yaralandı. Sürücü gözaltına alındı.
Tavşanlı’daki jandarma uygulama noktasına gelen Ş.C., ekiplerin dur ihtarına uymayarak araçla kaçtı. Emet ilçesine yönelen otomobil için jandarma ve polis ekipleri ilçe girişinde barikat kurdu.
Hafriyat çukuruna düştü
Kaçışını sürdüren sürücü, çalışma yapılan yola girince direksiyon kontrolünü kaybetti. Açılan hafriyat çukuruna düşen araçtan son anda atlayan Ş.C., hafif yaralandı.
Otomobilin plaka ve evraklarının bulunmaması nedeniyle kaçtığı anlaşılan sürücü, sağlık kontrolünün ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.