Eskiden köylüler ve esnafların hakim olduğu arazi yatırımları, günümüzde beyaz yakalı ve memurların artan ilgisiyle farklı bir boyut kazandı. Uzun yıllardır Trakya bölgesinde arazi alım satımı yapan yatırımcılar, özellikle Kırklareli gibi bölgelerde artan talebi gözlemliyor. Geçtiğimiz hafta 100 bin ile 250 bin lira arasında değişen 170 adet parsel, yalnızca 3 gün içinde beyaz yakalı ve memurlara satıldı. Bu durum, arazi yatırımlarına olan ilgiyi artırırken, toprak bir zenginleşme aracı olmanın ötesinde, barınma ve tarım için güvenli bir liman olarak da değer kazanıyor.

Arazi yatırımının uzun vadede kazançlı olduğuna dikkat çeken uzmanlar, toprağın bir değere sahip olduğunu ve mülkiyetin gelecekte daha da önemli hale geleceğini belirtiyor. Geçmişte başlayan mülkiyetsizleştirme stratejisinin şehirleşme ve küreselleşme ile hız kazandığını ve bugün insanların arsaya olan ihtiyacının arttığını vurgulayan yatırımcılar, araziyi "gelecek yatırımı" olarak görüyor.

Borsa ile arazi yatırımını kıyaslayan uzmanlar, borsanın anlık kazanç aracı olarak görülmemesi gerektiğini, arazi yatırımının ise daha güvenli ve istikrarlı bir seçenek sunduğunu ifade ediyor.