Giresun’da beyin ölümü gerçekleşen 59 yaşındaki tiyatro sanatçısı Eray Aktaş’ın organları, 4 kişinin hayatını kurtarmak için bağışlandı. 16 Ocak’ta beyin kanaması geçiren Aktaş, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alındı. Beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından, ailesi Aktaş’ın organlarını bağışlama kararı aldı.

Organ bağışıyla 4 kişiye yeni bir hayat

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi organ bağış birimi, Organ ve Doku Nakli Samsun Bölge Koordinasyon Merkezi ile koordineli bir şekilde organ nakli için çalışmalarını sürdürdü. Eray Aktaş’ın bağışlanan iki böbreği, karaciğeri ve korneası Erzurum ve İstanbul’a gönderildi.

"Acımıza rağmen umut olmak istedik"

Eray Aktaş’ın eşi Bahar Aktaş, organ bağışı kararını alırken acılarının büyük olduğunu ancak insanlara yardım edebilmenin önemli olduğunu ifade etti. “Hiçbir aile acı çekmesin istedim. Çok zor, nasıl dayanacağımı da bilmiyorum. Bağışlanan organları gördükçe Eray daha iyi olacak. İnsanlara yardım etmeyi çok seviyordu,” diyen Aktaş, bağış kararının insanların çaresizliğini dindireceğini söyledi.

Eray Aktaş'a son veda

Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu kadrosunda yer alan ve tiyatro dünyasında büyük bir sevgiyle anılan Eray Aktaş’ın cenazesi, yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.