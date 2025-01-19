Kuzey Kıbrıs'ta 2025 yılı için asgari ücret güncellendi. Net maaş 37 bin 818 TL'ye yükseldi. Bu artış, 2024 yılının Eylül ayında belirlenen 35 bin 188 TL'ye kıyasla yüzde 7.5'lik bir artışı ifade ediyor. Brüt asgari ücret ise 43 bin 469 TL olarak belirlendi. Ancak, işçi temsilcileri bu artışı onaylamadı.

Asgari ücrette tarihi artış

Kuzey Kıbrıs'ta yapılan asgari ücret belirleme süreci, oy çokluğuyla kabul edilirken, işçi temsilcileri karara karşı 'hayır' oyu kullandı. 2024 yılının Eylül ayında 35 bin 188 TL olarak açıklanan maaşa yapılan yüzde 7.5'lik artış, çalışanlar için önemli bir değişim oluşturdu. Yeni asgari ücretin brüt tutarı ise 43 bin 469 TL olarak duyuruldu.

Saatlik ve günlük ücretler değişiyor

Yeni asgari ücretin saatlik, günlük ve haftalık dağılımı da açıklandı:

Saatlik ücret: 250.78 TL

250.78 TL Günlük ücret: 2 bin 6.26 TL

2 bin 6.26 TL Haftalık ücret: 10 bin 31.30 TL