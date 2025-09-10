Beykoz Belediyesi’nde Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) art arda gelen istifalara bir yenisi daha eklendi. Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel’in ardından meclis üyeleri Uğur Gökdemir, Murat Uzun ve son olarak Hüseyin Cebeci de partiden ayrıldıklarını duyurdu. Böylece CHP’nin Beykoz Belediye Meclisi’ndeki üye sayısı 14’e düştü.

Meclis üyesi Hüseyin Cebeci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, parti içindeki ayrıştırıcı tavırlara tepki göstererek CHP’den istifa ettiğini duyurdu. Cebeci açıklamasında, “Gelinen noktada mevcut şartlar altında CHP çatısı altında meclis üyeliğine devam edemeyeceğimi ve parti üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyuna bildiririm” ifadelerini kullandı.

CHP’nin Meclis’teki üye sayısı azaldı

Beykoz Belediyesi’nin resmi internet sitesindeki güncel verilere göre CHP’nin 14, AKP’nin 11, MHP’nin ise 2 üyesi bulunuyor. İstifa eden dört meclis üyesi henüz başka bir partiye katılmadı.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve 20 kişi, geçen yıl düzenlenen konser ihalelerinde usulsüzlük iddiasıyla 27 Şubat’ta gözaltına alınmıştı. Köseler 3 Mart’ta tutuklanmış, 10 Mart’ta yerine CHP’li Özlem Vural Gürzel başkan vekili seçilmişti. Köseler ve tutuklanan 12 kişi 5 Eylül’de tahliye edilmiş, ertesi gün beş kişi yeniden tutuklanmıştı.