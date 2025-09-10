Karşıyaka Belediyesi’nde memurların sosyal denge tazminatlarının Haziran ayına kadar ödenmeyeceği açıklaması sonrası başlayan eylemler, 23 günün ardından idare ile sendika arasında yapılan görüşme sonucu sona erdi.

Eylemler sonlandırıldı

Memur eylemleri Tüm Bel Sen ile Belediye Başkanı Yıldız Ünsal arasında yapılan görüşme sonrası sonlandırıldı. Görüşmede, Kasım ayından itibaren sosyal denge tazminatlarının aylık olarak ödeneceği ifade edildi.

Sendika yönetimi, ödemelerin çalışanlarla değerlendirileceğini ancak süreç öncesinde memurlar hakkında hazırlanan soruşturmaların iptal edilmesini şart olarak sundu. Çalışanlar, verilen sözlerin takip edilmesi şartıyla eylemlere ara verilmesini kabul etti.

Ne olmuştu?

Belediyede görevli yaklaşık 400 memur, aylık 21 bin 900 TL sosyal denge tazminatı alıyor. Sosyal denge tazminatlarının belirsiz süreyle askıya alınması üzerine memur sendikaları Tüm Bel-Sen, Tüm Yerel-Sen ve Birlik Yerel-Sen eylemlere başlamıştı.