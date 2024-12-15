İstanbul’un Beykoz ilçesi Merkez Mahallesi’nde, park halindeki bir İETT otobüsü kontrolden çıkarak yokuştan kaydı ve bir evin bahçesine düştü. Kaza, saat 10.30 sıralarında Baharatçı Sokak’ta meydana geldi.

34 HO 3490 plakalı otobüs, henüz bilinmeyen bir nedenle yokuş aşağı kaymaya başladı. Önce bir evin duvarına çarpan otobüs, ardından başka bir evin bahçesine düştü. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmadı

Kazanın şans eseri kimseyi yaralamaması büyük bir rahatlama yarattı. Ancak, İETT otobüsünde ve olayın yaşandığı bahçede maddi hasar oluştu.

Vinçle çıkarıldı

Düşen otobüs, olay yerine gelen 2 vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Ekiplerin başarılı çalışması sonrası otobüs bulunduğu yerden kurtarılarak kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Polis, kazanın meydana gelme sebebini ve otobüsün neden kaydığını belirlemek üzere soruşturma başlattı. İETT yetkilileri, otobüsün fren sisteminde veya park durumunda bir sorun olup olmadığını araştırıyor.