Levent Ülgen, Harman Yeri dizisi için eski başpehlivan Cemal Bozbey karakterine hayat verecek. Ancak, ünlü oyuncunun yeni hali, tanıyanları bile şaşkına çevirdi.

Ülgen, dizinin karakterine uygun bir görünüm kazanmak için saçlarını kazıttı. Bu radikal değişim, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar, "Vallahi tanıyamadım", "Nasıl bu hale geldi?" ve "Hiç kendisine benzemiyor" gibi yorumlarla oyuncunun değişimi hakkında şaşkınlıklarını dile getirdi.

Levent Ülgen, daha önce En Son Babalar Duyar, Kuzgun ve Gençliğim Eyvah gibi popüler yapımlarda da yer almış, güçlü oyunculuğuyla adından sıkça söz ettirmişti. Ancak, Harman Yeri dizisindeki yeni imajıyla izleyicilere oldukça farklı bir yüzle karşılacak.

Dizide bir diğer dikkat çeken isim ise Berk Oktay. Savaşçı, Arka Sokaklar, Benim Hala Umudum Var ve Alev Alev gibi dizilerle tanınan Oktay, Harman Yeri dizisinde önemli bir rol üstlenecek. Bu yeni projeyle birlikte iki ünlü oyuncu, izleyicileri ekrana kilitlemeyi hedefliyor.