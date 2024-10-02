Beykoz'da Tem Otoyolu'nda Çekici Alev Aldı

İstanbul Beykoz’da, TEM Otoyolu üzerinde seyir halinde ilerleyen bir çekici, motor kısmından alev aldı. Yangın kısa sürede büyüyerek aracı tamamen sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, ancak çekici kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle otoyolda kısa süreli trafik aksaması yaşandı.

Seyir halinde alev aldı

Yangın, saat 22.30 sıralarında TEM Otoyolu Kavacık mevkisinde meydana geldi. Ferhat Abay idaresindeki 34 DED 380 plakalı çekici, hasarlı bir aracı taşıdığı sırada motor kısmından bir anda alev aldı. Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek itfaiyeye haber verdi.

İtfaiyenin hızlı müdahalesi

Yangın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Bu sırada polis ekipleri de otoyolda güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından, çekici başka bir araçla olay yerinden kaldırıldı ve trafik yeniden normale döndü.

Yangınla ilgili konuşan çekici sürücüsü Ferhat Abay, "Seyir halindeyken bir anda alev aldı. Üzerindeki araç zaten hasarlıydı" dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.